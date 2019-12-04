國民黨總統參選人韓國瑜遭爆給予「志工時數」要學生參加造勢，韓國瑜競辦發言人葉元之今天直言，「志工時數」絕對是假消息，韓國瑜所到之處民眾都很熱情，不存在人數不夠問題，內部會再蒐集其他證據，確認此消息如何傳出去。

葉元之舉「卡神」楊蕙如為例，說明網軍發文攻擊外交官引發迴響，事後證明是帶風向的假消息，不只對社會造成影響，更試圖影響選情，而綠營側翼「打馬悍將粉絲團」也不斷傳播假新聞與假消息，希望檢調也查察辦。

至於韓國瑜身邊的維安曾涉私菸案，葉元之說，軍人出身的韓國瑜，相信軍人絕對會行政中立，不會刻意去懷疑誰，先前國安局長邱國正曾提及「選擇有偏差者不太適合做總統級維安」等疑慮，韓陣營會再進一步了解隨扈牽掣到私菸爭議再對外說明。

針對基進黨臉書粉絲頁張貼「有一種無恥，叫做韓國瑜」貼文，韓辦認為嚴重貶損韓的人格及社會評價，昨依妨害名譽及意圖使人不當選告訴。

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(中時 )