為強化反毒宣導作為，太平警分局犯罪預防宣導團於日前中午至國立勤益科技大學校門外廣場辦理每半年度「校園安全領航員」宣導設攤活動，太平警分局偵查隊隊長陳俊彥帶著犯罪預防宣導團一同與師生持續性的針對進行校園安全、反毒、反詐騙及廉政倫理宣導，強化師生自我防衛知能，並建立校園安全防制網絡。

這場活動獲勤益科技大學主任秘書賴秋庚支持，太平警分局也用心推出犯罪預防的文宣、益智活動及提供精美宣導品吸引現場學生，以增加活動氣氛，也邀請學生們加入太平警分局FaceBook粉絲團，可以及時掌握最新警政資訊及新興犯罪手法，希望透過實地宣導、相關案例及網路粉絲團PO文資訊，讓莘莘學子們成為犯罪預防種子，推展至家人、朋友，減少被害機會。

太平警方持續呼籲，民眾注意如有發現可疑人士或是接獲疑似詐騙電話均可撥打110或反詐騙諮詢專線165查詢，也可親至到當地派出所由警察協助查證，一同打擊犯罪。

(中時 )