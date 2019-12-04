易始公司發給北市府體育處的公文，卻罕見的在副本上標註5名謝系議員的姓名。（陳俊雄攝）

「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇發文帶風向侮辱外交部大阪辦事處蘇啟誠，對此台北市議員羅智強表示，有多少奶水就有多少網軍；侯漢廷則要求除了黃國書之外，民進黨籍高雄市立委應自清是否曾提供場地電腦給網軍使用？

台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧、侯漢廷等市議員4日舉行記者會，質疑北市體育局淪為楊蕙如私人小金庫，抨擊民進黨利用公家資源補助網軍。

徐巧芯指出，2016年WTA公開賽總獎金為50萬美元，2017、2018年比賽總獎金縮減為25萬美元；賽事規模縮減，但民進黨執政後補助金額卻反而不斷提升。不僅台北市政府體育局連續兩年補助，補助單位擴及體育署、交通部，以及各公營事業。體育局自行提出的檢討報告也承認辦理經費應更妥適，顯示本案經費流向確實可疑，更與市場行情不符，實在離譜，她要求市府盡速徹查此案，以正視聽。

此外，2018年楊蕙如舉辦WTA職業網球台灣公開賽遭踢爆，透過民進黨立委管碧玲分別向國營事業施壓要贊助。到底還有哪些單位涉入？究竟是贊助還是「被贊助」？國營事業、政府體系是否已淪為楊蕙如的「小金庫」，甚至成為買網軍的資金來源？警方應該介入調查，將資金流向、申請補助辦活動是否有浮報賺取利益的行為查核清楚，給民眾一個交代。

羅智強直言有多少奶水就有多少網軍，如果用國家資源透過網軍去粉飾政績，這叫做不應該；如果用國家資源打擊政敵，這叫作很惡劣；用國家資源去霸凌文官，逼出一條人命，「這叫做沒人性」。

侯漢廷表示，在監察院的報告中提出跟立法院有關的IP，其中還包括了立委黃國書，他質疑除了黃國書之外，趙天麟、管碧玲等立委是否也提供立院辦公室的場地、電腦提供卡神相關的網軍來帶風向。

侯漢廷指出，在卡神的群組當中，有一個叫做「高雄小組」，那麼合理懷疑是不是高雄的立法委員，涉及到提供場地被網軍作為攻擊的地方，他也呼籲所有的民進黨立法委員不要急著切割，趕快出來自清說清楚，到底有沒有把自己的辦公室提供網軍使用，民進黨如果立委不說清楚，他就呼籲所有所有民眾拒投民進黨政黨票，也拒投民進黨籍立委。

(中時 )