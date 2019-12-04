台東青農魏瑞廷近年致力打造友善環境，推展有機農業在奧丁丁集團的安排下，來自美國懷俄明州州長前秘書安卓.卡本特，特地前往台東池上魏瑞廷的稻田裡參訪，瞭解區塊鏈與稻米間的結合。近日魏瑞廷也確立目標，有機會一定要用「返鄉青農」身分，登上時代雜誌！

魏瑞廷自去年魏瑞廷與奧丁丁集團合作將區塊鏈導入稻米產業後，香港澳門、日本等地相關從業人員紛紛邀約，甚至英國金融時報也實赴台東池上採訪，為了就是要一探區塊鏈與農業間的完美結合。

在奧丁丁集團的安排下，來自美國懷俄明州州長前秘書安卓.卡本特，特地前往台東池上魏瑞廷的稻田裡參訪，透過魏瑞廷詳細的說明，透過區塊鏈與稻米間的結合，產出一份全世界都信任的食品溯源履歷，同時在IOT環境因子感應器的協助下，讓產出的履歷更具有生命性，即時呈現稻田裡的生長狀態，讓消費者更信任。

過程中魏瑞廷向安卓.卡本特說明，在這個10公頃的有機稻田區，除了將區塊鏈科技導入外，也藉由天敵概念，透過老鷹風箏與鷹偶等友善方式驅趕鳥害，在維護農作物與避免野生動物危害間，找到一個和平共處的方式。

安卓.卡本特表示，利用天敵驅趕這件事真的很酷，在懷俄明州都是直接獵殺，所以以友善方式驅趕真的很值得鼓勵，他回到懷俄明州也會積極將這友善的稻米推薦給美國朋友們，因為這才是真正的「食物」原味。

魏瑞廷強調，有機會一定要用「返鄉青農」身分，登上時代雜誌！成為全球最有影響力的農夫，讓務農這件事也能成為一門很有學問的行業！

(中時 )