國有財產署署長曾國基（右）表示會做相關處理。左為財政部長蘇建榮。（黃世麒攝）

時代力量立委黃國昌4日再度針對李佳芬家族砂石案開砲，質疑遭開挖的坑洞回填時是否沒用一般正常的土石，是否用了廢棄物？要求國有財產署應挖掘調查；國有財產署署長曾國基表示會做相關處理。

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