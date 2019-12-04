黃國昌質疑砂石案回填廢棄物？國產署：開挖調查 12:342019/12/04 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 時代力量立委黃國昌4日再度針對李佳芬家族砂石案開砲，質疑遭開挖的坑洞回填時是否沒用一般正常的土石，是否用了廢棄物？要求國有財產署應挖掘調查。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國有財產署署長曾國基（右）表示會做相關處理。左為財政部長蘇建榮。（黃世麒攝） 時代力量立委黃國昌4日再度針對李佳芬家族砂石案開砲，質疑遭開挖的坑洞回填時是否沒用一般正常的土石，是否用了廢棄物？要求國有財產署應挖掘調查；國有財產署署長曾國基表示會做相關處理。 (中時 ) #調查 #開挖 #國有 #財產 #質疑 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨海婚姻離異 夫妻共同股權處置 04:092019/12/01 焦點新聞 菜鳥女檢醫院咆哮「檢察官名片沒用？」 送檢審會處分 07:142019/12/02 社會 藍營質疑台銀證券董事長人事案有民進黨內派系鬥爭涉入 10:102019/12/02 財經 奮起湖林地解編計畫 第二期正式換約 19:122019/12/02 生活 菜鳥女檢耍官威 送檢審會輕懲 04:102019/12/03 社會新聞 翡翠專管開挖 2023年完工 04:102019/12/03 地方新聞 吳怡農拿報舉證 蔣萬安不回應 04:102019/12/03 地方新聞 卡神案延燒 蔡英文回應了：不希望為選舉利益操作 11:512019/12/03 政治 離婚尪稱「很愛」梁靜茹 律師李怡貞：說幹話也需要勇氣 13:372019/12/03 社會 調查局首直播 超偶美女調查官登場 17:222019/12/03 社會 政治熱門新聞 9年前就知情？網曝高嘉瑜曾爆「楊拿民進黨很多錢！」 - 政治 1450行徑嚇死人？黃暐瀚揭露秘辛… - 政治 提油救火？林飛帆一番話 竟讓操控網軍者呼之欲出！ - 政治 「謝責」？謝長廷指卡神曾接觸韓營 張善政直接留言打臉 - 政治 誰養卡神的網軍？羅智強驚爆：管媽她... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。