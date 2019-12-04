「能源轉型」是處理氣候變遷與減碳的核心課題，但遺憾的是，在明年2020總統大選中，氣候問題並未排上政策討論的議程，因此環團籲氣候變遷問題十分急迫，要各陣營別再裝睡。

地球公民基金會今（4）舉辦記者會，指出自1997年自「京都議定書」簽定以來，台灣雖每隔數年召開全國性能源會議，但仍擺脫不了高污染、高耗能產業型態，再生能源被普遍認為無法應付全民用電所需，雖然過去三年所推動方向值得肯定，但以目前的能源轉型藍圖和政策，仍不足以解決台灣應承擔的國際減碳責任。

地球公民基金會環污能源組主任李翰林提到，依據國際的減碳策略和台灣情境，地球公民基金會提出2025-2050年間的能源轉型執行方法 、課徵能源稅及碳稅、強化中南部減煤及鍋爐更換、加速交通工具電動化及能源民主等五大氣候政策方案，提供各政黨總統候選人在台灣面對氣候變遷的政策作為參考。

東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛指出，「碳稅」及 「能源稅 」是能源轉型邁向成功的關鍵，這部分可效法丹麥 、德國等能源轉型成功國家，引進碳稅及能源稅制度，這對台灣的環境、政策、產業及社會等轉型上都會有著顯著改善。

戴進一步表示，政府可善用新增稅款，如碳稅及能源稅，用在社會值得優先處理的項目上，例如空汙等，也說到未來引進的碳定價 、能源定價會造成人民生活習慣的改變，而這些改變勢必帶來些許的動盪及批評，這要執政黨的政治決心和有效交流才能夠說服大眾。

地球公民基金會表示，希望在大選前的兩個月中可以看到各總統候選人提出氣候變遷的政見，舌槍唇戰之餘更應以民生議題為政見表述才是。

(中時 )