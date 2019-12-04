浙江嘉興海寧市12月3日下午5點19分發生一起嚴重公安事故，位於海寧市許村鎮蕩灣工業園區內的龍洲印染公司的汙水罐突然坍塌，不僅壓垮鄰近的2家企業工廠及多部車輛，還引燃大火，導致人員被困；由於罐體破裂，已有大量黑色汙水流出，汙染附近的河道。截至今天（12月4日）早上11點，已有9人死亡，4人重傷正在醫院治療。

事故發生後，現場有22人失聯，經過一夜搶救，早上11點多，救援人員已找到所有失聯人員，消防官兵，員警，醫護人員開始清現現場。

《新京報》指出，坍塌的汙水罐高15公尺，體積龐大，造成的損害暫時還無法估算。海寧市委副書記、市政府黨組副書記王建坤表示，汙水罐體倒塌後導致一蒸汽管爆炸，才引發大火；事故現場殘骸處處可見，緊鄰龍洲公司汙水處理站的一處房屋受損嚴重，房屋結構變形嚴重，還有大量被壓毀的物品殘骸散落一地，部份被壓到的小汽車已完全變形，幾乎變成廢鐵。

但更令救援人員擔心的是坍塌的汙水罐體大部分橫躺在附近河道上，汙水順勢流入河道，河面有黑色的漂浮物和碎屑，工作人員以及當地村民正在清理這些垃圾。王建坤表示，當地政府已啟動水體汙染防治應急預案，強化對汙染物截留，持續對相關河道水質進行監測，涉事企業主要責任人和相關責任人已被公安機關控制。

據大陸國家企業信用信息公示系統顯示，海寧市龍洲印染有限責任公司成立於1997年6月，註冊資金1468萬元人民幣，法定代表人為俞炳良。公司主要經營包括紡織品織造、印花、染整加工；紙管、尼龍袋製造。該公司曾因未如實記錄劇毒化學品、易制爆危險化學品數量和流向等多次受到行政處罰。

(旺報 )