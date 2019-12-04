國民黨總統參選人韓國瑜日前在高雄舉辦「挺韓後援會幹部大會」，6000多人擠爆現場，沒想到事後網路瘋傳，這個活動不但發便當、送衣服，參加者甚至可拿到志工時數；對此，韓國瑜高市競選總部總幹事莊啟旺嚴正澄清，這些指控完全是子虛烏有，「網軍頭子才剛剛被法院認證，現在子弟兵又出招抹黑？」

「韓國瑜高雄市競選總部」日前在高雄市鹽埕區的工商展覽中心，舉辦「高雄市各界挺韓後援會幹部大會」，不料近日有人在反韓的臉書社團貼文，指「女兒的同學收到朋友傳訊息來」，說韓國瑜造勢場徵求志工，只要到場幫忙就有衣服、便當及志工時數，質疑為何韓的造勢晚會可給志工時數？

高市競選總部總幹事莊啟旺指出，當天有些熱心的婆婆媽媽們擔任活動志工，從下午4點一直忙到晚上8、9點，提供1人1個便當並不過分，而當天志工在會場穿上印有KMT字樣的背心，活動後就回收，並非贈送衣服，更絕無給予志工時數，網路指控根本是子虛烏有。

莊啟旺重申，對散布不實謠言的網友保留法律追訴權，希望網友們在轉載或發文前可以先查明，而非看到影子就開槍，不要再被錯誤消息牽著走，他也號召網友們幫忙，揪出亂傳消息的幕後藏鏡人，並提供高市競選總部所謂「當天活動贈送給志工的衣服跟志工時數認證」的相關證據。

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(中時 )