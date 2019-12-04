國民黨立委曾銘宗日前針對農委會主委陳吉仲在臉書上的抹黑貼文提告妨害名譽，陳吉仲今天表示，向他提告等於告他背後台灣所有的農民，農委會保護農民的權益以及決心是絕對不會動搖。

陳吉仲今出席「永續善農獎頒獎典禮」時回應，「動傳法」跟「農產驗證管理法」在一個月前的經濟委員會是由所有政黨毫無異議的送出，結果又被國民黨提案交付協商，自己只是將事實陳述出來。

他強調，防疫一秒都不能等，曾銘宗身為國民黨不分區第一名的立委，若要向他提告，告的是他背後所有的台灣農民，農委會對於農民權益以及保護農民的決心是絕對不會動搖。

「動物傳染病防治條例部分條文修正案」及「農產品生產及驗證管理法部分條文」昨在立院三讀通過，不過回到11月15日，當時陳吉仲在臉書貼文，指控國民黨無理由卻阻擋防疫及農產品加工法案，並對此表達強烈遺憾。

陳吉仲在貼文指出，原是沒有任何爭議的重要法案，卻被國民黨完全不附理由提案交付黨團協商進入1個月的冷凍期。

曾銘宗今天回應，他不曉得陳吉仲是搞不清楚還是故意「膨風」，「他憑甚麼代表全國農民，他代表民進黨還差不多，從政這麼多年來從沒看過有政務官說他能代表該產業，況且當時國民黨團拉下協商後的結果民進黨也全數接受，更凸顯出陳吉仲當時的貼文是在對國民黨惡意抹黑。」

根據國民黨團提供的資料，當時拉下協商的「動傳法」內容包含第12條之2條文，「為確保檢驗機構之品質及能力，應有審查機制」，以及第33條條文，「修正現行條文為『疫情狀態』，仍將與國際接軌，包含疫區及非疫區，或其他疫情狀態」等，最後全數皆被民進黨團接受。

曾銘宗指出，這證明該法案有拉下協商的必要，陳吉仲當時的貼文明顯是先抹黑後被媒體披露，再經1450群起引用不實照片惡意攻擊，用完整的黑國民黨產業鏈企圖影響選民觀感。

(中時 )