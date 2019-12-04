台灣師範大學教育學院與全國家長團體聯盟共7大教育學術團體今(4)日邀請三黨總統候選人代表到場，並舉辦「President for Education–面向教育．面向總統：親師生的教育許願單」論壇。（杜宜諳攝）

總統大選戰已白熱化，台灣師範大學教育學院與全國家長團體聯盟共7大教育學術團體今(4)日邀請三黨總統候選人代表到場參加，並與專家學者對話，以正視升學制度、教育經費、升學壓力等項目，希望未來總統能夠認真面對這些教育專業問題。

台師大教育學院與全國家長團體聯盟，以及社團法人台灣地方教育發展學會、中華民國學校行政學會、中華民國比較教育學會、台灣高等教育學會等7大教育學術團體共同辦理「President for Education–面向教育．面向總統：親師生的教育許願單」論壇，邀請三黨總統候選人陣營，與國內教育專家共同就「親師生教育許願單」調查結果。

活動由前教育部長黃榮村主持，民進黨由政務委員林萬億代表出席，國民黨代表為國政顧問吳清基，親民黨則是由永齡慈善基金會執行長劉宥彤代表。

台北市立大學幼教系教授林佩蓉認為，身處少子化時代，普及、平價、優質的幼教更為重要，1981年公布的《幼稚教育法》應該調整，才能提高幼教品質，同時幼稚園也應該嚴格把關品質。

黃昆輝教授教育基金會董事馮清皇則說，六都小學教育平均每生經費相差將近一半，另又更何況是非六都縣市，有欠教育公義，盼未來總統設法保障基礎教育公平性。

台中教育大學校長王如哲表示，公私立學校的高教經費落差大，且競爭型計畫最近使用頻繁，不利於高等教育發展。此外，大學法人化的討論已沉寂一段時間，或許是大學脫困與提高自主性的解決方式，盼各黨總統候選人正視。

主辦單位表示，本次活動由自10月8日至11月20日，透過網路問卷進行調查，以公文、社群媒體等方式宣傳，邀請家長、教師、學生上網填寫問卷，共有3016人上網填答與對教育發展評分，1728人許下他們的願望，累積近300頁的意見作為這次分析的基礎。

本次調查結果及候選人教育政見，將提供給辦理單位公布於網站，作為民眾審視候選人教育政見參考。

(旺報 )