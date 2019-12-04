圖為在逃「中國紅色統一黨」主席黃榮章的連署書樣張。檢方確認掛名副總統的柯振榮並不知情。（檢方提供／李金生金門傳真）

金門地檢署偵辦全國首宗收購總統候選人連署書案，涉嫌以每張新台幣80元至200元不等代價，向不特定對象收購的「中國紅色統一黨」主席黃榮章潛逃出境，另涉案的7名工作幹部今（4）日依違反選罷法行賄罪嫌起訴。檢警調深入追查資金來源，嚴防境外勢力滲透干擾，確保2020總統大選公平進行。

金門地檢署檢察長洪家原強調，這是歷年來首宗涉嫌總統副總統選舉罷免法87條第1項第2款行賄罪的案件，收購的標的是「連署書」，而非一般賄買的「選票」，同時也是2020年總統大選首件偵結起訴的案件。

檢方是在接獲福建省調查處提報情資，掌握「中國紅色統一黨」主席黃榮章自今年年中起，即以每張連署書新台幣80至200元的代價，透過法律顧問兼副主席李金澤及李璇、林嘉謙、陳建文、黃盟強等工作幹部，在全台各地行賄收購連署書後，即自9月23日起搜索並傳喚相關人員到案，確認他們向具連署資格之人行賄，提供國民身分證填載連署書的事實。

新聞媒體在9月間也報導在社群軟體DCARD中，有人明目張膽以每張80元向有投票權的學生收購連署書，檢察官隨即擴大偵辦，指揮金門縣警察局，結合台中地檢署向上溯源，陸續搜索並查扣連署書3365張，累計張數與法定的28萬餘人規定的門檻，還有很大的差距即遭查獲。檢方以李金澤等人涉嫌重大，諭知30萬元不等的金額具保。

其間，檢警調發現涉案被告有人原欲透過私人交情，拜託金門當地友人協助收購，不過遭到拒絕。但檢方最終仍掌握他們以透過網路招攬和下線方式，在金門收購數10張連署書。

主嫌黃榮章在東窗事發後潛逃，研判人在境外，已由檢方通緝在案。因全案事證明確，檢方今天先就李金澤等7人涉案部分提起公訴，繼續追查資金來源。

＃2020大選＃金門地檢署＃統一紅色黨＃總統連署書＃選罷法行賄罪＃黃榮章＃李金澤＃公訴＃

(中時 )