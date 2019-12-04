劣化最嚴重的「半身仕女」像緊急修復後。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

學甲慈濟宮收藏200多件清咸豐年間葉王交趾陶作品，其中「加官、晉祿」、「合境、平安」、「胖、瘦羅漢」等3組6件精品更於2015年獲文化部指定國寶；台南市文化資產管理處選定6件國寶及3件一般古物作為維復保存標的，委託台南藝術大學執行，其中針對一般古物劣化最嚴重的「半身仕女」像緊急修復，大幅改善原先保存狀態，修復後的仕女重現風采，台灣交趾陶界「蒙娜麗莎」重現笑顏。

台南市文資處指出，交趾陶為台灣廟宇常見的裝飾藝術，作為廟宇建築外觀裝飾，長期曝曬戶外環境，易因風化產生剝落、斷裂、缺損、鹽害等劣化狀況，但目前國內對於交趾陶古物保存修復的研究仍相當缺乏。為進一步了解交趾陶材質並建立國寶體檢資料，文資處率先啟動檢測與修復計畫。本次修復經驗將作為後續其他交趾陶文物修復的重要參考，可謂公私部門合力保存古物的一次新例。

文資處指出，本案執行包含可見光、紅外線、X光攝影、熱分析等多項科學檢測項目，逐一分析判讀，為6件珍貴國寶建置完整的體檢紀錄。透過X光攝影，得以檢視陶塑內部結構，本次即發現這批塑像內部分別以3種不同粗細的銅線作為各構件的連接，從銅線在陶像內部交纏的「走勢」不同，可作為作品完整性的判斷依據。

例如，本次檢測的一般古物「胡人獻瑞」，為一組兩件的對照作品，其中一件獅腳、獅尾內均以粗銅線彎折後再以細銅線綑綁固定，銅線清楚整齊，應為葉王原作。另一件獅腳、獅尾內的銅線粗細綑法不同，走勢較亂，研判可能為後人修補的痕跡。透過科學儀器的協助，除了有助於文物判斷，更能進一步認識交趾陶大師葉王的創作技巧。

執行團隊更運用3D建模技術，搭配11部專業相機為每件國寶拍攝超過1000張相片，完成精細詳實的3D模型檔案，有助於瞭解肉眼不易觀察的文物細節，未來也能擴展運用到文創商品設計，開拓交趾陶藝術推廣的多元性。

(中時 )