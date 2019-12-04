同學都很期待每次視訊課後輔導的機會，從課程及教案設計中，不僅感受大學伴的用心、關懷與陪伴，也在輕鬆學習中成長與進步。（陳世宗攝）

靜宜大學「數位學伴計畫」透過視訊課後輔導，以彌補偏鄉教育資源的不足，提升大小學伴的多元視野、生活體驗。（陳世宗攝）

靜宜大學「數位學伴計畫相見歡」系列活動，讓平時只透過網路攝影機視訊的大小學伴，有直接交流互動的機會。（陳世宗攝）

大手牽小手、數位學習趣！靜宜大學「數位學伴計畫」透過視訊課後輔導，串起大學生與4所偏鄉學校、約54名學童的學習網絡，以彌補偏鄉教育資源的不足。為拉近彼此距離，靜宜大學特別舉辦「大小學伴相見歡」系列課程與活動，期望透過面對面交流，提升大小學伴的多元視野、生活體驗，期待在未來的視訊課程中，提升學習動機及成效！

教務長鄭志文說，培育學生發揮專業、關懷弱勢，是大學教育重要的一環。靜宜學生加入數位學伴，依偏鄉學童需求，透過視訊連線，以多元教材及教學方式，建構學習平台；教學相長中，也學習如何關懷小學生，邀請更多學生加入愛的行列！

靜宜大學「數位學伴計畫」計畫主持人、資傳系主任劉國有表示，靜宜70位學生透過線上課後輔導，提供偏鄉的台中市和平區梨山國小、大安區海墘國小、大甲區東明國小，及彰化縣溪州鄉成功國小等4校共54名學童課後學習。

劉國有說，藉由「數位學伴計畫相見歡」系列活動，讓平時只透過網路攝影機視訊的大小學伴，有直接交流互動的機會。感謝教育部「數位學伴計畫」，透過彼此分享生活與陪伴，為學習注入豐富且多采多姿的歷程。

為讓小學伴體驗大學生活，靜宜校方規劃積木程式設計、Tello無人機等課程，協助小學伴學習操作無人機、對機器人自走車下達指令，在遊戲式學習、腦力激盪中，強化邏輯運算能力與基本程式設計概念。

擔任大學伴的資訊傳播工程學系顏道維說，很開心能將自己所學及生活經驗分享給小學伴；透過相見歡活動，面對面交流時，被小學伴的熱情與天真所感染，是非常特別體驗。台中市大安區海墘國小郭怡廷說，透過視訊課後輔導，接觸很多有趣的學習方式，期待未來能跟大哥哥、大姐姐一樣成為大學伴。

參與數位學伴計畫第三年的彰化縣溪州鄉成功國小楊育辰表示，同學都很期待每次視訊課後輔導的機會，從課程及教案設計中，不僅感受大學伴的用心、關懷與陪伴，也在輕鬆學習中成長與進步。

(中時 )