針對美國國會眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》，大陸全國人大外事委員會今天（4日）發表聲明，聲明如下：

當地時間12月3日，美國國會眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》，惡毒攻擊中國新疆的人權狀況，歪曲抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，無端指責中國政府治疆政策，粗暴干涉中國內政。我們對此表示強烈憤慨和堅決反對。

在新疆維吾爾自治區設立職業技能教育培訓中心，開展職業技能教育培訓工作，是根據中華人民共和國國家安全法、刑法、刑事訴訟法、反恐怖主義法和宗教事務條例，以及《新疆維吾爾自治區實施〈中華人民共和國反恐怖主義法〉辦法》《新疆維吾爾自治區去極端化條例》等法律法規設立和實施的。新疆教培中心的設立和實施，目的是消除恐怖主義、宗教極端主義滋生和蔓延的土壤和條件，有效遏制恐怖活動多發、頻發勢頭，最大限度地保障各族人民的生命權、健康權、發展權。這是對廣大人民人權的最好保護，也是對國際反恐事業的重大貢獻。

恐怖主義、極端主義是人類社會的公敵。反恐、去極端化是國際社會的共同責任。事實證明，中方有關舉措是有效的，新疆治安狀況明顯好轉，已連續三年未發生暴恐案件。然而令人遺憾的是，美國國會不但對新疆依法依規打擊恐怖主義、保護人權的努力視而不見，對新疆當前經濟發展、社會穩定、民族團結、宗教和諧的大好局面視而不見，反而捏造事實、詆毀抹黑中國反恐和去極端化的正義之舉。這是在反恐問題上典型的雙重標準，其在人權問題上的虛偽暴露無遺。

我們堅決反對任何外部勢力借人權問題干涉中國內政。我們強烈敦促美國國會摒棄政治偏見，放棄對中方施壓的錯誤做法，停止對中方的無端指責，停止干涉中國內政，停止為中美關係發展和雙方在反恐問題上的合作設置障礙。

此外，就美國國會眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》，大陸全國政協外事委員會今天（4日）也發表聲明，聲明如下：

當地時間12月3日，美國國會眾議院不顧中方堅決反對，執意審議通過「2019年維吾爾人權政策法案」，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本准則。中國全國政協外事委員會對此予以嚴厲譴責，表示強烈憤慨和堅決反對。

新疆是中國反恐、去極端化鬥爭的主戰場。一段時期，新疆深受恐怖主義、宗教極端主義之害，人民生命安全受到嚴重威脅。新疆設立的教培中心是職業技能教育培訓學校，是為了幫助被暴恐極端思想「洗腦」的人員擺脫極端思想的束縛，增強法律意識，掌握生產和生活本領。自從新疆依法採取一系列預防性反恐和去極端化措施以來，已連續3年沒有發生一起暴恐案件，呈現出繁榮穩定、民族團結、社會和諧的良好局面。這是中國對國際反恐事業的重要貢獻。美國通過這一法案是為恐怖主義張目，是在助紂為虐，是對新疆反恐成果的否定和抹殺，是對國際反恐合作的嚴重破壞。

中國政府高度重視依法保護新疆各族人民的人權和基本自由，新疆2500萬各族人民的生存權、發展權得到最大程度的保障。新疆維吾爾自治區成立64年來，經濟總量增加了80倍，僅2014年以來就有近300萬貧困人口脫貧。新疆目前有28000多處宗教場所，其中包括24000余座清真寺，平均530位穆斯林民眾就擁有一座清真寺。新疆依法採取的一系列預防性反恐和去極端化措施正是為了維護新疆各族人民的安全和人權。美國對此視而不見，反而對中國指手畫腳，同時卻在世界不少國家挑起戰端、造成平民傷亡，在國內大搞種族歧視。美國這一法案罔顧事實、黑白不分，是在搞雙重標準，是打著維護人權的幌子，行破壞新疆穩定、遏制中國發展之實。

我們堅信，有以習近平同志為核心的中共中央堅強領導，有包括新疆各族人民在內全體中國人民的緊密團結，任何破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展的圖謀注定都不會得逞。美方應明辨是非，認清事實，立即停止借涉疆問題干涉中國內政的行徑，以維護中美關係大局為重，多做有利於中美互信和合作的事，共同加強國際反恐合作，維護世界和地區的和平與穩定。

(中時 )