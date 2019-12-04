去年關西機場事件間接導致大阪外交官蘇啟誠輕生，台北地檢署查出幕後是「卡神」楊蕙如以網軍替駐日代表謝長廷脫罪帶風向，此事引爆全台對「1450」恐慌。台北市議員李明賢與張斯綱、徐弘庭、王欣儀4位議員，今直奔日本東京代表處堵人，要謝出來說清楚；不料代表處一早就發起交通管制，也讓這份陳情書成謝「不敢面對的真相」。
謝長廷談到蘇啟誠之死，曾激動回嗆：「大阪沒有錯，蘇處長沒有錯，那我指揮監督的人、指揮監督的外交部，怎麼會有錯呢？」昨日（3）更在臉書發文為自己抱屈：「楊蕙如的事情我都要負責？張善政說她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」
看不下去謝長廷卸責態度，李明賢今日與張斯綱、徐弘庭、王欣儀4位議員，直奔日本東京代表處「堵人」要謝「踹共」，在直播見證下接過陳情書、向全體國人說清楚，此舉也獲日本僑胞聲援。不料一早代表處即發起交通管制，也讓這場「世紀直播」無功而返，這份「世紀陳情書」也未能交到謝手中。
本報獨家取得這份陳情書，內文嚴正要求謝長廷說明，楊蕙如透過網路帶風向行為，是否其所指使？操作網軍的費用，又是否其所支付？並要求謝不僅於公、於私都該對社會有所交代，更該為蘇啟誠之死立即下台道歉，切莫「一錯再錯」。
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(中時電子報)
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