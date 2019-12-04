美國國會眾議院通過「2019年維吾爾人權政策法案」。大陸全國政協外事委員會4日發表聲明指，大陸政府高度重視依法保護新疆各族人民的人權和基本自由，新疆2500萬各族人民的生存權、發展權得到最大程度的保障。自從新疆依法采取一系列預防性反恐和去極端化措施以來，已連續3年沒有發生一起暴恐案件，美國通過這一法案是為恐怖主義張目，是在助紂為虐。

聲明指出，新疆是大陸反恐、去極端化鬥爭的主戰場。一段時期，新疆深受恐怖主義、宗教極端主義之害，人民生命安全受到嚴重威脅。自從新疆依法採取一系列預防性反恐和去極端化措施以來，已連續3年沒有發生一起暴恐案件，呈現出繁榮穩定、民族團結、社會和諧的良好局面。這是大陸對國際反恐事業的重要貢獻。美國通過這一法案是為恐怖主義張目，是在助紂為虐，是對新疆反恐成果的否定和抹殺，是對國際反恐合作的嚴重破壞。

聲明續稱，大陸政府高度重視依法保護新疆各族人民的人權和基本自由，新疆2500萬各族人民的生存權、發展權得到最大程度的保障。新疆維吾爾自治區成立64年來，經濟總量增加了80倍，僅2014年以來就有近300萬貧困人口脫貧。新疆目前有28000多處宗教場所，其中包括24000余座清真寺，平均530位穆斯林民眾就擁有一座清真寺。美國這一法案罔顧事實、黑白不分，是在搞雙重標準，是打著維護人權的幌子，行破壞新疆穩定、遏制大陸發展之實。

(中時 )