食藥署今（4）日表示，許多民眾喜歡追劇，尤其對於喜愛的韓劇、陸劇作品，總能看到欲罷不能，無論是通勤、午休時或就寢前，都不忘追趕進度，但長時間的低頭姿勢，增加頸部與上背部肌肉負擔，造成血液循環不佳，肌肉僵硬疲勞。

這時，使用恆溫乾爽的熱敷墊，再搭配緩和伸展運動來舒解痠痛，是個不錯的選擇。但食藥署提醒，小心燙傷或皮膚傷害！

食藥署解釋，「動力式熱敷墊」在我國屬於第一等級醫療器材，能提供體表恆溫乾熱治療，促進血液循環、軟組織放鬆伸展，舒緩疼痛。

由於熱敷墊產熱特性且為電力產品，食藥署說，使用時應注意「三要四不」，才能確保安全。首先，要注意溫度，熱敷墊直接接觸到皮膚表面時，溫度應低於45℃；二要控制時間，進行熱敷的時間不能超過約15至20分鐘；三要小心位置，某些皮膚較薄部位，對熱的耐受度較低，使用時應更加留意，避免燙傷。

另外，熱敷墊不能使用於嬰兒及對溫度感覺遲鈍者(例如孕婦、糖尿病患者等)；勿在易燃環境或氧氣儲存設備旁使用；收納時不強力壓折及扭曲產品或其線路；不以別針或其他金屬物品固定熱敷墊，以避免觸電。

食藥署也提醒，請遵循「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」，首先要先認識哪些產品是醫療器材，第二步驟是在購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號，並進一步確認醫療器材的標籤、仿單及包裝等標示內容，是否清楚標示出廠商名稱、地址、品名、許可證字號、批號、製造日期及有效期間等資訊。

最後則是在使用醫療器材前要詳閱說明書，並遵守產品仿單所載警告及注意事項，才能確保挑選正確適用的醫療器材，且能妥善使用並發揮其應有之效能。

食藥署也提到，若有發現不良品或使用時/後發生不良反應，請到「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」（http://qms.fda.gov.tw）通報，或撥打「不良反應通報專線」，02-23960100進行通報。

(工商 )