交通部公路總局今（4）日舉辦記者會，發表「台灣十大最美景觀公路」票選結果，「通霄．台61線111k+000～121k+000」路段，由於擁有西濱最美月牙灣公路與落日大道，奪下全台第1名，獲得34,839票的高人氣！

公路總局說明，11月6日舉辦「台灣十大最美景觀公路」票選活動，並於12月1日截止，希望透過優美之公路影像與特色說明，呈現近年來的公路營造成果，也讓民眾感受台灣公路之美及風情，進而吸引大家來場充滿幸福感的公路小旅行！

公路總局指出，在參選的30條公路路線中，除了第1名的台61線通宵路段外，還有台61線永安漁港脊背橋、台9線金崙大橋、台9線白米景觀橋、台14甲線鳶峰至合歡山路段、台3線三灣客庄路段、台2線金山石門路段、台21線塔塔加路段、台20線甲仙大橋及台26線港仔旭海路段，都成為前10大最受民眾青睞的景觀公路。

公路總局表示，由於省道公路遍及全台，每條公路皆緊貼民眾的生活與在地的情感，最美公路票選活動串連了人與人、人與故鄉，從民眾於票選路線之讚美留言中，除了看到對故鄉的聲援，也體察到民眾對公路經營的支持與肯定。

公路總局也提醒，曾投票前10大景觀公路者，可額外獲得1次「決選最高人氣獎」的抽獎機會，將於12月9日上午10時於公路總局辦理公開抽獎並於活動網頁公布得獎名單，獎項為ZenFone 6（6G/128G） （市價$17,990）及捷安特高級自行車（Liv ALIGHT 1 DISC 城市運動好easy 2020年式）（市價$14,800）各2名，本次獎項及投票週週抽參加獎、分享FB貼文活動獎等獎項將於109年1月統一寄送。

(工商 )