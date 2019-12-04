曾銘宗說國安局依往例從來沒有編組完成抽籤之後再行替換，又將涉及私菸案的軍官派去擔任韓國瑜維安工作，高度懷疑蔡政府派人「臥底」韓陣營情蒐嗎？（劉宗龍攝）

國民黨立委王育敏質疑涉入私菸案的汪姓中校，分配擔任韓國瑜隨扈，難道是為了情蒐還是有其他考量。（取自國會頻道）

蔡總統「永和警衛室」的警衛官汪姓中校，因涉入私菸案調回特勤中心本部，卻被分配擔任國民黨總統參選人韓國瑜隨扈，並擔任「侍從組長」要職，國民黨立委王育敏、曾明宗今於立法院內政委員會質詢時質疑，國安局這樣安排是否有情蒐考量，違反行政中立，要求國安局說明勤務安排考量，給外界一個交代。

國安局長邱國正上任時曾表示，有些局內人員藉著出訪超買免稅菸行為，顯示有選擇偏差，不太正常也不太安全，把這種人放在元首安全保護不合邏輯。如今卻被爆料涉入私菸案的汪姓中校，被安排擔任韓國瑜隨扈，動機令人質疑。

王育敏指出，國安局長說涉私菸案的人不安全，不適合維安工作，為何不安全的人可以派在韓國瑜身邊，國安單位邏輯何在，按照標準程序就是不可以也不應該這樣安排，難道國安機器動起來，國安局長邱國正應該對外解釋清楚。

國安局副局長胡木源解釋，擔任哪一組總統參選人隨扈是抽籤決定，後來督察系統清查出來，認為汪姓中校不適任，立即做出職務調整，隨扈只有負責維安，沒有涉及情蒐。

曾銘宗則表示，特勤人員必須依法行政，不可以偏袒任何一方，卻把涉及私菸案的汪姓中校硬塞給韓國瑜，這樣做法會不會太誇張；另外，國安局還硬塞2名駕駛給韓國瑜妻子李佳芬的座車，目的為何，有必要嗎？不免讓人質疑行政不中立。

對此，胡木源說，私菸案懲處及調整分好幾階段，汪姓中校因考核符合資格進入訓練，當初考量代班組長要有特勤經驗，兼顧經驗傳承，希望是有足夠經驗的人來帶領，純粹是經驗考量，因此納入總統參選人特勤分派抽籤，不會刻意安排情蒐的工作；至於李佳芬座車硬塞2名駕駛部分，還要回去了解。

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(中時 )