國民黨台東區域立委參選人張志明（中）要求對手拿出政績，別分化台東人。（楊漢聲攝）

劉櫂豪競選立委總部發言人台東縣議員黃治維表示，上班時間應好好的上班，非常歡迎張副縣長想要黏在台東。（楊漢聲攝）

國民黨台東區域立委參選人張志明4日舉行「請給黏在台東的人一個公平的機會」記者會，張志明大聲疾呼，「無論來自何處，重要的是要有愛台東的心。」也要對手劉櫂豪拿出政績不要只會喊台東子弟。對此，劉櫂豪競選立委總部發言人台東縣議員黃治維表示，上班時間應好好的上班，非常歡迎張副縣長想要黏在台東，但要黏，就請先黏好你副縣長的工作吧！

張志明表示，舉行這樣的記者會心情有點沉重，雖然他不是在台東出身，但他願意黏在這塊土地上，台東的土很黏人，有著山好水好人情，但在選舉時不要操作分化來破壞台東和諧。

張志明強調，憲法保障人民遷徙自由保障人民參政權，劉委員是法官出身，他知道這種論述沒有違法，但卻有違整個立法的精神，他覺得有點可惜。

「民進黨兩套標準！」張志明也舉例說，陳菊及謝長廷不是高雄人卻能選高雄縣長，蘇貞昌也非台北縣人也能選台北縣長，民進黨長期以來就是兩套標準，他們都可以做別人卻不行，「寬以待己、嚴已律人」。

張志明表示，劉櫂豪已擔任2屆接近8年的立委，卻拿不出有何貢獻，只能訴求「台東子弟」，對台東人相當悲哀，請問8年來劉立委幫台東人爭取了甚麼？只看見劉立委南迴公路要開通的招牌，但南迴公路究竟是誰爭取來的？

另外，劉立委也提到前瞻計畫爭取了400多億來爭取花東鐵路電氣化及雙軌，這計畫早就核定了只是民進黨用前瞻計畫這個帽子蓋上去，將原本就已的計畫並入，其實早就在做了，更重要的台26線硬生生被檔下來，劉立委有幫台東人講話嗎？

張志明最後強調，劉櫂豪8年來真的有為台東做事就請拿出政績，相信民眾的眼睛是雪亮的，不要在分化台東鄉親的感情，所有愛這塊土地、黏在這塊土地，無論是否在台東出身都是「台東子弟。」

劉櫂豪競選立委總部發言人台東縣議員黃治維表示，台東是非常多元、包容的一個大家庭，我們歡迎每一位愛台東、認同台東的人，共同來為台東這個大家庭的發展付出努力。就因台東是如此多元，所以與台東無甚淵源的張副縣長才能從外地來台東擔任副縣長的職務。

黃治維再次強調台東人是多元、包容的，每位候選人應把過去在台東的努力與成績呈現給選民，爭取選民認同，這才是民主政治良性競爭的常態，而不是以扭曲抹黑的方式來胡亂指控，相信是不會獲得選民認同的。

黃治維要求張副縣長趕快停止無理取鬧，上班時間應好好的上班，輔佐縣長處理縣務。非常歡迎張副縣長想要黏在台東，「但要黏，就請先黏好你副縣長的工作吧！」

(中時 )