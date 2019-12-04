香港「國家憲法日」座談會開幕典禮今日舉行，行政長官林鄭月娥出席活動時致辭，憲法和《基本法》是構成香港堅實的依據 ，「一國兩制」有特殊重要地位，香港人要共同維護，強調只有全面準確地貫徹「一國兩制」，才能維持香港長遠的繁榮安定。

由全國人大前常委范徐麗泰擔任理事會主席的勵進教育中心，今日舉行「國家憲法日」座談會，包括林鄭月娥、中聯辦主任王志民、政務司司長張建宗、基本法委員會委員韓大元等均出席。

林鄭月娥表示，憲法是國家的根本法，為香港「一國兩制」和高度自治提供法理基礎，擁有最高法律地位及權威。她引述國家主席習近平指，香港要堅持和平統一，希望香港各界人士貫徹《基本法》和「一國兩制」。她強調憲法和《基本法》是構成香港堅實的依據 ，「一國兩制」有特殊重要地位，香港人要共同維護，尊重「兩制」的差異，堅持「一國」是基礎，香港要按「一國兩制」要求，完善特區憲法及《基本法》實施相關制度及機制。

林鄭月娥重申，面對香港6月以來的社會風波，當前首要目標止暴制亂。她又表示要增強青少年以及全社會的國家意識和認同，完善相關機制，維護國家政治體制。她形容香港國際地位與日俱增，在「一國兩制」下既是貢獻者也是受惠者，要積極參與國家經濟發展和建設，同時把握國家發展下的新機遇。

(中時 )