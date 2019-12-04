卡神辦賽事有無繳稅？財長：一天內查明 14:012019/12/04 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 財政部長蘇建榮。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「卡神」楊蕙如網軍案持續延燒，國民黨立委賴士葆質疑楊蕙如辦WTA網球賽事，根本是剝國營事業的皮。財政部長蘇建榮4日在立法院表示「尊重各公司的公司治理」，娛樂稅也應該要繳，賦稅署已請轄屬稅捐稽徵機關查證，一天內會查清楚。 (中時 ) #公司 #賽事 #公司治理 #娛樂稅 #尊重 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨海婚姻離異 夫妻共同股權處置 04:092019/12/01 焦點新聞 台東》一生只有一次 南迴馬拉松 14:392019/12/01 生活 卡神被起訴 外交部： 尊重司法審查 13:422019/12/02 政治 PTT網軍遭北檢起訴 綠委：尊重檢調 13:592019/12/02 政治 香港航空台北分公司正常營運 總公司今日會就停牌做出說明 15:162019/12/02 財經 楊蕙如被起訴 陳其邁：尊重司法勿枉勿縱 17:412019/12/02 政治 長三角規畫推出 刺激A股漲勢 19:112019/12/02 財經 解散公司引發失業潮？經部：扣除殭屍公司無異常變化 20:582019/12/02 財經 綠委低調 表示尊重司法調查 04:102019/12/03 政治要聞 政治熱門新聞 最新民調出爐 看完韓支持度...網驚喊：贏了！ - 政治 9年前就知情？網曝高嘉瑜曾爆「楊拿民進黨很多錢！」 - 政治 1450行徑嚇死人？黃暐瀚揭露秘辛… - 政治 獨家》謝長廷不敢面對的真相！李明賢直奔日本堵人 陳情書曝光 - 政治 誰養卡神的網軍？羅智強驚爆：管媽她... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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