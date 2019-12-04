「卡神」楊蕙如網軍案持續延燒，國民黨立委賴士葆質疑楊蕙如辦WTA網球賽事，根本是剝國營事業的皮。財政部長蘇建榮4日在立法院表示「尊重各公司的公司治理」，娛樂稅也應該要繳，賦稅署已請轄屬稅捐稽徵機關查證，一天內會查清楚。

(中時 )