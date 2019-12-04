無黨籍台南市第五選區立委參選人陳致曉4日前往台南地檢署控告民進黨副總統參選人前台南市長賴清德，明知「映誠」公司販售「未事前處理」的焚化爐渣底砂土給各工程公司，且2016年遭起訴、判決的10個汙染案件中，案情最嚴重的都集中在台南，卻還「付錢驗收」，涉嫌違反《刑法》瀆職造成公眾災害罪及《貪汙治罪條例》瀆職圖利罪。

台南市政府環保局則回應，指「底渣」與「爐渣」完全不同，垃圾焚化廠產生的底渣加工成為「再生粒料」，經檢測符合標準即可使用於基地回填使用，並不會對環境造成傷害。針對施工單位或映誠公司以再生粒料混充作天然粒料，用於工程中請領工程款的刑事詐欺取財案，市府也是受害人，目前仍在訴訟中，並無市府人員涉入參與不法，市府也將追討廠商不當得利，維護市府權益。

陳致曉指出，全國最大焚化爐渣底處理公司「映誠」，販售高度摻合「未事前處理」的焚化爐渣底的砂土給各工程公司，案情最嚴重的都集中在台南，遍及路平專案、重劃區、景觀工程；尤其，南鐵居民被強徵家園後，竟還被驅趕到有毒的土地上。

陳致曉說，這些「焚化爐渣底」是各式爐渣中具最高毒性，富含強鹼、重金屬與世紀之毒戴奧辛，如果市民不慎接觸，將使孕婦生下畸形兒、幼兒發育不全、青少年不孕、提高致癌率、觸發老年癡呆症等。

陳致曉認為，賴清德身為醫師，非常清楚「焚化爐渣底」對市民健康的危害，但在知情後，不但沒有根據合約要求承包商改善、刨除，竟然還「付錢驗收」這些遍布台南的有毒工程，導致市民繼續被毒害。

環保局長林淵淙解釋，目前環保署及各縣市環保局都積極推動焚化再生粒料應用於公共工程，透過品質檢測、使用申報、環保主管機關也核發管制編號及清運聯單機制，強化流向追蹤管理，避免過去類似摻雜使用的案例再次發生。

(中時 )