政務委員林萬億。（杜宜諳攝）

永齡慈善基金會執行長劉宥彤。（杜宜諳攝）

總統大選選戰正酣，台灣師範大學今(4)日邀請7大家長與教師團體協會舉辦論壇，並邀請國民黨、民進黨與親民黨總統候選人代表到場，發表並討論教育政見，民進黨代表、政務委員林萬億在現場拋出教育目標，未來5年讓5000個弱勢生進公立大學就讀。

台師大教育學院與全國家長團體聯盟，以及社團法人台灣地方教育發展學會、中華民國學校行政學會、中華民國比較教育學會、台灣高等教育學會等7大教育學術團體共同辦理「President for Education–面向教育．面向總統：親師生的教育許願單」論壇，邀請三黨總統候選人陣營，與國內教育專家共同就「親師生教育許願單」調查結果。

活動由前教育部長黃榮村主持，民進黨由政務委員林萬億代表出席，國民黨代表為國政顧問吳清基，親民黨則是由永齡慈善基金會執行長劉宥彤代表。

吳清基表示，素養教育對孩子非常重要，但是學習歷程檔案暫時不宜列入考試評分，對弱勢學生才公平。而大學的教育自主權應該還給大學，教育部真的不應該管太多，包括校長遴選制度等，教育部都不該干預。

林萬億表示，國內大學普遍希望高教鬆綁，也就是希望教育部不要管太多，但是現在連機械所都能夠以算命當主題來寫論文，教育部是否應當介入處理，也是應該要思考的問題。至於高教升學方面，計畫未來5年讓5000個弱勢學生可以到公立大學讀書。

林萬億還提到，總統蔡英文希望加強部分教育政策，其中像是學前幼兒教育持續擴大公共化，也要把準公共化幼兒園推好。另外，學生最擔心的學貸跟宿舍等問題，民進黨政府也會盡可能幫助學生減輕求學期間負擔。

劉宥彤則說，現在的教師結構呈現「小七店員化」，因為老師要做的事情太多，而越小的教育，例如幼兒教育，政府的管制力量應該越大，以作為公共化基礎。至於高等教育方面，政府則是更應該放手讓大學做，以彈性自主為最高原則。

(旺報 )