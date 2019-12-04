來自高雄各地上百位攤商4日到高雄巿議會陳情，針對攤販落日條款，要求暫停取締、輔導合法，給他們一口飯吃。高巿府經發局表示，議會已經提案將落日條款再延半年，如果通過會輔導攤商合法化，但通過前仍需依法行政。

市議會國民黨團總召曾俊傑說，攤販臨時集中場管理自治條例規定3年落日，後來再延4年，本來已經到最後了，但攤商反映走頭無路，所以他提案再延半年，給他們最後一次機會，明年5月11日如不能就地合法，就真的結束了。

來自鳥松、湖內、橋頭、林園等上百名攤商4日在民眾黨立委參選人敖博勝、李佳玲及親民黨立委參選人秦詩雁3人帶領下，高舉「請讓庶民活下去」、「風來雨來都得擺、求求官爺賞口飯」等白布條，4日到高雄巿議會抗議。

高巿府經發局副局長王宏榮代表向攤販喊話，陳情的意見巿府都有聽到，這7年來有成立組織，想要合法化的，經發局都有輔導，但因為落日條款已經生效，必須尊重議會對修正案的決定，在這之前，巿府仍必須依法行政。

(中時 )