DeMar DeRozan with the clutch free throws and charge to secure the @spurs 2OT comeback victory! #GoSpursGo pic.twitter.com/sD3J7aRqSK — NBA (@NBA) 2019年12月4日

馬刺與火箭今天大戰了58分鐘，馬刺最終在經過2OT之後135比133驚險擊退來犯的休士頓大軍，頗有一雪先前8連敗的悶氣。

火箭在打完前三節取得16分絕對領先優勢，但他們輕忽了黑衫軍反擊能力，最後1分46秒還領先8分，馬刺前鋒隆利沃克挺身而出，不但標進兩顆三分球獨拿8分，用雙手就將球隊從敗仗深淵拯救出來。

延長賽，馬刺士氣大振，最後2分17秒迪羅薩出手破網，124比119超前，韋斯布魯克在哈登的助攻下投進追平分，雙方進入二度延長。

兩隊人馬打到筋疲力盡，哈登兩罰俱中後火箭133比131領先，迪羅薩隨即4罰3中超前，隆利沃克0.3秒2罰1中，馬刺在驚滔駭浪中保住勝利果實。

迪羅薩與替補悍將隆利沃克是馬刺能夠奪勝的兩大功臣，迪羅薩23分、5籃板、9助攻，隆利沃克貢獻28分，包含4顆三分球；福比斯挹注25分，蓋伊14分、5籃板，懷特12分。

2連勝止步的火箭，哈登豪取50分、9籃板、6助攻、4抄截，韋斯布魯克19分、10籃板、10助攻大三元，卡培拉21分、22籃板，小瑞弗斯19分，大好贏球機會卻因為第四節的鬆懈而遭到對手逆轉，此役恐怕會造成內部重大傷害。

(中時 )