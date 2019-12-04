台灣男星高以翔在錄製浙江衛視真人秀《追我吧》時，不幸猝死，12月1日遺體已運回台灣。高以翔的大陸粉絲雖然無法來台參加12月3日舉行的頭七儀式，但他們化悲痛為力量，與眾多大陸明星的粉絲們集結力量投票，今天（12月4日）下午1點，以逾638萬票的超高票數，成功把高以翔推上由微博舉辦的「2019電視劇大賞：百位優秀劇星」票選的男星第一名，且票數還以每秒數百張的速度節節攀升中。

由於浙江衛視遲遲沒有對高以翔在錄影過程猝死一事道歉，引發網友不滿，除了強力抨擊，還相中從12月2日中午12點展開，至12月8日中午12點截止的「百位優秀劇星評選」活動，發起「高以翔登電視劇大賞男演員第一」話題，不僅話題衝上熱搜榜第一，也成功帶動粉絲投票潮。

大陸網友心疼高以翔，發起投票，送他榮登「劇星」第一名。（取自新浪微博）

據娛名微博博主「吃瓜鵝每日搬」表示，把票投給高以翔的，不只有他的粉絲，還有肖戰粉絲、王一博粉絲、李現粉絲及其他所有明星粉絲，都在官網呼籲停止為自家偶像投票，集結力量投給高以翔，讓高以翔拿到最後1個演員大獎。

有網友認為「這不是謙讓，而是相比榮譽」，想透過這樣的方式去哀悼他，希望這樣一個溫暖善良的人應該被人記住，同時也是告訴大家，這個世界不只是只有名和利，還有人性。此事被認為是2019年終飯圈最感人瞬間。網友一致認為把高以翔送上「優秀劇星第一名」值得，不僅是讓高以翔得獎，更怕他消失在大眾視野，怕事情沒得到解決，就被忽視。

(旺報 )