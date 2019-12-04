台中椪柑成功通過檢查，未來日本民眾將可在當地超市購買到台中椪柑，台中市農產具國際競爭力。（陳世宗攝）

農業局4日在台灣大道市政大樓前廣場，舉辦椪柑外銷日本封櫃啓運儀式。（陳世宗攝）

台中市政府農業局積極拓展外銷市場，今年椪柑外銷訂單已達720公噸，較去年成長56％，將運至日本、加拿大、印尼、新加坡等多個國家。4日外銷日本首批20公噸椪柑啟運；市長盧秀燕盛讚台中水果是台灣水果王國裡「皇冠上的鑽石」，市府將持續拓展國際市場，將優質農產行銷世界各地。

盧秀燕4日在台灣大道市政大樓前廣場，參加椪柑外銷日本封櫃啓運儀式時說，近來兩岸關係緊張，市府積極輔導各區農會加強農產行銷歐美、亞洲或新南向國家；日本及加拿大品質要求非常嚴格，能進入這些市場非常不容易，代表台中市農產具國際競爭力。

盧秀燕說，台中水果可說是王國裡「皇冠上的鑽石」，數量雖非全台最多，但絕對是高級精美的水果；柑橘類水果包括椪柑、茂谷柑、桶柑等最受消費者青睞，不僅養顏美容、助消化、易保存又方便不沾手；台中椪柑搭配進口超厚砲管超高壓製成的椪柑汁，保存水果完整營養強力推薦大家採購。

「有通路才有出路，有出路才有頭路！」立委江啟臣表示，台灣的農產品實力堅強，感謝市府與農會積極拓展外銷市場，穩定市場價格，改善農民生活。

農業局長蔡精強指出，日本市場一向對農產品品質高度要求，今年首次透過裕毛屋公司與日本荒井商事株式會社合作採購台中優質椪柑外銷日本，日前日本已派專人前來進行嚴格檢疫，台中椪柑成功通過檢查；未來日本民眾將可在當地超市購買到台中椪柑

農業局強調，台中市椪柑為台灣椪柑重要產區，每年11至12月產期種植面積約1400公頃，年產量約2萬7000公噸，主要產地有豐原、石岡、新社、東勢、北屯、后里、潭子等區域；市府積極拓展台中優質水果進軍國際市場，同時穩定國內農產品市場價格，椪柑產地收購價格每公斤超過30元，較去年每公斤約增加7元，預估可為農民增加約9000萬元收益。

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(中時 )