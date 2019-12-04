今（4）新竹「我們要喝乾淨水聯盟」，籲中央及立委修《水污染防治法》，禁止各種廢污水進入飲用水源及灌溉水源，還給民眾乾淨飲用水與應有的健康，高喊我們要喝乾淨水！

「我們要喝乾淨水聯盟」（以下簡稱聯盟）召集人陳翠琴表示，現行《水污法》僅有罰鍰作為廢水處理不當之懲處，但未明令禁止工業廢水排入作為飲用與灌溉水源的河川，對於污水排放排總量也無明確規範，造成下游民眾「合法」喝下大量工業廢水的情況，對人民健康危害極大。

陳表示，新竹頭前溪下游的隆恩堰有75萬新竹人是飲用這個水源，但經場勘調查發現，每日取水近20萬噸中，有4.5萬噸廢污水排入，其中就有2.5萬噸是工業廢水，怎麼喝？

主婦聯盟專員蔡佳昇指出，農委會先前表示2021年要實施溪河灌排分離的作業，但中央政府今年竟讓農地違章工廠就地合法，擔心農委會提出的灌排分離到後來又會被各種理由否決，質疑究竟發展重要還是人命重要？

聯盟呼籲政府，水污染是跨縣市議題，牽涉範圍廣大，也常涉及不同權責單位，雖然已發動了地方公投救水源運動，但中央不修法根本無法解決問題，呼籲中央和立法委員們正視民眾需求，停止空泛的對立和爭吵，認真檢視水資源管理政策，針對水污法做出修正，並明確禁止各種廢污水進入飲用水源和灌溉水源，以確保全國民眾的健康安全。

聯盟於12月14日在頭前溪豆腐岩舉辦 「牽手護河」的活動，邀請各界各政黨立委一同參與。

(中時 )