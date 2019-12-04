國民黨立委林為洲今日於立法院內政委員會，詢問內政部長徐國勇，境外勢力支持統一的要法辦，那如果外國勢力支持台獨言論及行動，要不要辦？要不要和反滲透法同一標準？徐國勇回應，那是委員立法權力，對此沒有意見。

國民黨立委林麗蟬表示，近日綠營提出「反滲透法」，也同意捍衛中華民國主權，但只針對境外勢力。國內有許多廢除中華民國、建立台灣國的團體，比方說台灣國還做自己的身分證、車牌等等。

徐國勇表示，有許多是言論自由，除非是代理中共，意圖消滅中華民國。至於台灣國的問題，其相關人士，據了解也已經因涉及詐欺被地檢署法辦。

林為洲也對徐國勇提出質詢，依照民進黨所提出的「反滲透法」，境外勢力支持統一的要法辦，那如果支持台獨，適不適用同樣標準？要不要辦？徐國勇回應，這部分尊重委員立法權力。

林麗蟬也質問王立強共諜案的偵辦進度，陸委會副主委陳明通表示，此案在偵查中，因此不作評論。而國安局副局長胡木源也表達同樣立場。至於「王立強」本名到底叫不叫「王立強」？法務部次長陳明堂沒有正面回應，但表示相關案情已請澳洲政府司法互助，詳細的部分北檢和調查局會積極處理。

(中時 )