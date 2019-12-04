捷星集團和台灣虎航今(4)日於東京宣布胳動「虛擬聯程」(virtual interlining)合作計畫，兩家低成本航空公司間的首次「虛擬聯程」合作，將透過航班搜尋引擎DOHOP技術平台實現，在主要亞洲市場為兩家航司開拓新目的地、新航線以及更多的航班，以便旅客在亞洲區享受到無縫銜接的服務。

DOHOP平台的品牌專區可以通過航空公司的官網進入，旅客可以在捷星和台灣虎航各自的相關專區，選擇更多的航線和航班。

通過整合的訂票引擎平台，旅客可以選擇航班以及選購套票或者套票外的附加產品。此外，國際航班轉機旅客還可以享受便捷的轉機和行李直掛服務。

捷星航空東南亞區域總經理及聯盟負責人Clive Ashmore Butler對此次合作表示歡迎，並表明透過DOHOP與其它同業合作，為低成本航空產業的發展開闢了一個充滿可能性的新天地。

Clive Ashmore Butler表示：新的合作進一步擴展了捷星和台灣虎航日益壯大的航班網路，為旅客提供更多的目的地、更頻密和更便利的連接。只需要單個平台，就能實現我們的願景，讓更多旅程變得實惠。

Clive Ashmore Butler表示，捷星官網Jetstar.com增加Jetstar Connect功能，將為旅客提供更多獲得超值票價的選擇，方便旅客前往我們不斷增加的航點。憑藉新的合作，日本旅客可以更加便捷地前往宿霧、高雄和澳門等旅遊勝地；東南亞旅客則擁有更多去日本和韓國旅遊的新選擇。

台灣虎航董事長張鴻鐘表示，DOHOP平台整合了捷星和台灣虎航的航班，旅客可以選擇台灣虎航網路以外的航班和旅行服務。另外國籍旅客也可以在DOHOP的平台上選購捷星和台灣虎航的組合機票，開啟黃金海岸之旅。日本旅客也可以通過捷星日本的國內航班繼續前往臺灣。

張鴻鐘指出，透過此次合作，旅客可以選擇台灣虎航航線以外的目的地，包括黃金海岸、墨爾本和金邊等。而這也是一個新興的趨勢，因為越來越多的旅行者希望在計畫旅行時有更多選擇。

(工商 )