浙江省海寧市一間印染廠污水罐3日下午倒塌，截至4日已造成9人死亡，另有4名重傷人員在醫院救治。涉事企業主要責任人和相關責任人已被公安機關控制。

綜合陸媒報導，事發於3日下午5時19分，在海寧許村鎮蕩灣工業園區內一間印染廠，一個直徑約3公尺、高約15公尺的污水罐發生疑似爆炸，導致建築中的貨架倒塌，多人被困。

有救援人員表示，好多東西被壓扁，又有樑柱斷裂。住在300公尺外的居民表示，聽到類似爆車胎的巨響，並感受到震動，外出查看時見到工業園區內有黑色污水流出。

事故發生後，海寧連夜開展全力搜救，共調動各類救援人員500餘名、調配車輛30餘輛。至今4日凌晨約3時，經認真搜查確認，已知失聯人員全部找到，現場還在清理中。

報導稱，涉事的印染工廠過往曾涉及未有如實記錄劇毒化學品、易爆危險化學品數量和流向等，多次受到行政處罰。

當地已立即啟動水體污染防治應急預案，強化對污染物的截留，持續對相關河道水質進行監測，密切關注水質變化。另外，海寧開始全面排查安全生產隱患，特別針對印染企業及類似高危行業進行全覆蓋逐戶排查整改。

(工商 )