今年7月發生2位海關人員過勞死情況。關務署長謝鈴媛4日於立院財委會承諾，將修正「關務人員職期調任互調或輪調辦法」，避免長年輪班的情況。

為提升海關人員就業環境，綠委江永昌建議，關務署應修正「關務人員職期調任互調或輪調辦法」，如果前5年已經在「花花班」（三班制輪班）的輪班單位，調任單位後就不應去需要輪班之單位。

根據關務署的「關務人員職期調任互調或輪調辦法」僅規定同一單位以不超過3年為原則，期限屆滿，因業務特殊需要，經機關首長核定，得再延長2年。

換言之，同一個單位不超過5年，但是並不代表海關人員不會從輪班單位調去另一個輪班單位。江永昌舉例，假設A人員從輪班單位B調去同樣要輪班的單位C，最長恐怕要輪值十年以上的三班制，甚至是一天日班、隔天又要上班16小時。

謝鈴媛表示，為求海關公開透明，將會把輪班規定訂於「關務人員職期調任互調或輪調辦法」，不會讓海關人員在非自願情況下從輪班單位調去另一個輪班單位、形成連續輪班十年情形。

(工商 )