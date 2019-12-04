國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨總統蔡英文最新民調出爐。台灣制憲基金會今公布民調，結果顯示，民進黨蔡英文獲得50.6%支持度、國民黨韓國瑜22.8%支持度，韓、蔡雙方差距27.8個百分點。網友看完民調，紛紛留言表示，「民調反串大成功!韓總贏了!」。

據《台灣制憲基金會》今4日公布最新民調，以藍、綠、橘，三組正負候選人比較，結果顯示，民進黨蔡英文「英德配」獲得50.6％，國民黨韓國瑜「國政配」獲22.8％，親民黨宋楚瑜「宋湘配」則獲9.6％，此外，有17％受訪者，無法選出任一組人。

此次民調係由，台灣制憲基金會民調委託「趨勢民意調查公司」執行，調查時間為11月27日至28日，調查對象為全國年滿20歲的民眾，採「分層比例隨機抽樣法」，市內電話調查，並進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。成功有效樣本數1079份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

民調轉傳至批踢踢論壇，網友紛紛表示，「反串大成功!韓總贏了!」、「其實接近五五波，不要小看死忠韓粉數量」、「還在打腫臉撐胖子，111就知道民進黨沒穿褲子了!」、「大家的民調都做在反串前。笑死」、「信者恆信，不信者不信」。

(中時電子報)