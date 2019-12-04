陳情書。（國民黨文傳會提供）

針對「卡神」楊蕙如指示網軍操作網路風向，導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，國民黨由台北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀等人今天上午搭乘9時航班飛往東京，擬由當地華僑陪同下，抵達我「台北駐日經濟文化代表處」，向駐日代表謝長廷陳情抗議，要求謝在檢調的法律行動前，須先負起政治責任，為蘇啟誠之死下台道歉。

國民黨表示，下午的抗議行動，將透過國民黨臉書粉專、張斯綱臉書現場直播，讓國人了解情形。

國民黨表示，台北市議員李明賢等人將於代表處前高喊「出來面對，辭職負責」的口號，並遞交陳情書。陳情書內容如下：

2018年9月日本關西機場因颱風關閉、受困台籍旅客抱怨連連，卻有網友以PTT帳號「idcc」為駐日代表謝長廷辯護帶風向，並將機場動亂之責導向大阪辦事處，稱大阪辦事處「爛到該死」、「黨國餘孽」等，最終導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生的憾事。

如今，在台北市刑大介入調查、台北地檢署接手偵辦之下，謝系所屬的「卡神」楊蕙如遭到起訴。在檢方起訴書當中，楊蕙如指示眾人在LINE群組以及PTT上發文帶風向，每個月再透過蔡姓友人發給網軍酬勞1萬元。檢方起訴楊蕙如一案也引起國人譁然，輿論也提出以下兩點質疑：

第一，楊蕙如過去被視為是謝系成員之一，包括前往日本與謝長廷合照，有長工辦公室的聚會活動照、甚至也有民進黨競選活動的宣傳文宣。再再證明楊蕙如與駐日代表謝長廷關係匪淺，也因此，楊蕙如透過網路帶風向之惡質行為，是否就是謝長廷所指使？

第二，楊蕙如操作網軍經費，是否也是謝長廷交付？操作網軍是否動用外交預算？這是涉及政治與法律雙重責任。

這兩點質疑獲得釐清之前，也請謝長廷代表給國人一個交代，先自行請辭下台！「駐日代表」是行使國家職權的重要官職，操作網軍帶風向間接造成外交官之死，實則是有辱官箴，嚴重戕害國家形象，謝長廷法律與政治雙重責任難以開脫。

台灣距離東京短短幾個小時，面對如此重大紛擾事件，謝長廷於公、於私都有必要對外解釋說明，此刻，在檢調的法律行動之前，謝長廷應先扛起政治責任，立即為蘇啟誠處長之死立即下台道歉，切勿一錯再錯。

(中時 )