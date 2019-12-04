當地時間12月3日，美國眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》」，大陸外交部、全國人大外事委員會、國家反恐辦等多部門紛紛發表聲明，譴責美方在反恐問題上的雙重標準和打著人權旗號粗暴干涉大陸內政的行徑。多名大陸學者也認為，美國此舉顯示急欲破壞大陸的國際形象。

中共黨媒《環球時報》報導，中國社科院美國問題專家呂祥表示，這樣的所謂「法案」出爐沒有任何審核機制，非常不嚴謹。中國人民大學國際關係學院副教授刁大明建議，中國向國際社會傳遞真實信息的同時，還應考慮列出「不可靠實體清單」，對美國相關企業或機構進行反制。「美國代表著雙重標準」，長期關注新疆問題的資深土耳其記者艾爾肯表示：「中國在努力爭取的，美國卻在努力摧毀。」

外界不解，美國議員為何迫不及待出爐旨在打壓中國的「涉疆法案」？美政府部門事先已經出爐行政指令，美反華議員為什麼還要在國會提交「法案」？這二者有何區別？

報導稱，中國社會科學院美國研究所研究員袁征表示，政府部門發佈的行政命令可以根據實際情況隨時宣佈取消，而如果該「法案」最終由總統簽字成為正式法律的話，要廢除掉就相當困難，必須要有充足理由，再經過國會討論等一套完整的程序，甚至比立法更難。這是兩者之間本質的差異。

袁征表示，「如果法案通過，就可以表明美國對中國新疆事務的干涉進入了一個新的階段，從美國國內來講，干涉新疆就成了有法可依，無論是行政部門還是國會，並通過長期炒作來插手新疆事務。另外，因為美國是具有巨大影響力的超級大國，此舉也會損害中國的國際形象。」

近期，美國總統川普剛剛簽署《香港人權法案》，為何相關議員又迫不及待地來推《2019年維吾爾人權政策法案》？中國人民大學國際關係學院副教授刁大明表示，一般來說美國國會上半年的會期比較繁忙，往往很難排到比較好的位置，「如果現在不做的話，到明年也許要到三四月份才能再考慮了，所以要速戰速決，而且一些議員認為目前的密集打壓中國的態勢下，法案是很容易通過的」。

「這是美國政府嚴重干涉中國內政的又一表現，是違反國際法和國際關係基本準則的，是對中國人民的挑釁。」中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國表示，中國已經不再像以前那樣任人宰割，也不容許美國眾議院和國會繼續對中國指手畫腳。

(中時 )