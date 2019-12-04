警方趁2嫌凌晨外出時，一舉將2嫌逮捕。（翻攝畫面／王揚傑新北傳真）

新北市板橋區陳姓、黃姓男子因缺錢花用，本月2日晚間前往見江寧路知名宮廟舉辦49周年平安宴，趁工作人員不注意，伺機偷走賓客的禮金，廟方人員發現向海山警分局報案，警方火速在7小時內將2嫌逮捕歸案。

警方調查，陳嫌2日晚間7時許，混入宮廟宴席現場，趁保管禮金的工作人員不注意，竊走存放禮金的手提包，得手後到附近騎摩托車接應的黃嫌會合，往板橋區江寧路3段方向逃逸。

廟方工作人員發現後清點遭竊財物，計禮金50萬元、個人現金新台幣2萬元、卡夾等物。

警方獲案立即調閱監視器，沿竊嫌逃逸路線，鎖定2嫌落腳處，遂派員在場埋伏，於清晨2時許，趁犯嫌預備外出時，當場將2嫌逮捕，起起獲已贓款31萬餘元及卡夾等證物。

竊嫌聲稱，當時竊得的金額就是31萬餘元，非廟方所稱的50萬元。偵訊後，警方以竊盜罪嫌將陳、黃2嫌移送新北地檢署偵辦。

分局長林温柔也呼籲，年關將近，各式喜宴餐敘機會眾多，民眾於宴會現場也應隨時注意自身貴重財物、攜帶的禮金，避免遭不法之徒盯上，影響參加宴席的好心情。

(中時 )