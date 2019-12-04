近日有民眾在臉書上貼了一則貼文，指出前幾日愛河的魚群突然瘋狂上岸，此「異相」一出，立刻引來大批韓粉圍觀，也非常開心的表示這是韓國「魚」回來了。

網瘋傳韓國「魚」回來奇景 環保局回應了

據臉書「我是高雄人」中，有民眾貼上了一支影片，並表示此事發生在中正橋附近的愛河岸邊，影片中只見數量龐多的小沙丁魚(俗名青鱗仔)不斷的從河中躍出，使的整個階梯都成了白花花一片。

見到這樣的「盛況」，有網友大讚「天有異象！韓國瑜市長回高雄~愛河的徒子徒孫，紛紛搶著上來，一睹龍顏！」還有網友引經據典地寫下，「武王師會孟津，渡黃河，魚躍入舟，終於克商；國瑜回防高雄，會愛河，魚躍騰空，終將克蔡。」

不過高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，當天並無接獲民眾通報愛河岸邊有死魚的消息，另外溝渠隊每日都有船隻巡視愛河河道，也無聽見發現死魚情事。事發過後隔日也有派員沿愛河巡查，亦無發現該地點有魚屍，研判此文應當是假消息。事發之後，該則貼文也已經被刪除。

(中時電子報)