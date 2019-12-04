洪秀柱特地北上幫李彥秀輔選，兩人一見面就相擁。（游念育攝）

民眾看到洪秀柱相當熱情，紛紛搶著拍照。（游念育攝）

台南市立委第6選區參選人洪秀柱競選行程滿檔，今早特別北上替北市第四選區立委參選人李彥秀輔選。北市第四選區民進黨派出港湖區第一高票的北市議員高嘉瑜，面對藍營選情告急，柱姊盼能助李彥秀一臂之力；另外，洪秀柱表示，對於國民黨選情相當有信心，因民進黨卑劣手段已曝光，民眾已看清楚綠營的真面目。

洪秀柱說，黨中央應該要把不分區名單提名理由說清楚，雖然年輕人少了些，有點遺憾，但名單內的這些人各有所長。洪認為，國民黨不分區立委名單不會影響選情，她在台南努力衝刺，並沒有被名單影響。

針對吳斯懷對選情是否有衝擊，洪稱，難道國民黨提出的立委名單就是統派嗎？「包括我的選區對手也質疑我統派，可以看看中華民國憲法如何規範，走台獨派才是禍國殃民，才是逼台灣於絕境的主張」。

洪秀柱說，選舉日逼近，對於這次的選舉相當有信心，民進黨的卑劣手段已曝光，可以看清楚民進黨4年來的政績不堪聞問，再加上手段卑鄙，這種政黨根本沒有存在的必要，目前黨內的唯一目標就是下架民進黨。

(中時 )