60多歲的阿民，是一名商人。壓力過大的生活，令他每晚睡不好，需仰賴多種安眠鎮定藥物才能入眠。自覺藥效不佳時，他總會自行調整用藥，有時需藉由飲酒助眠，這樣的情況已持續超過1年。醫師表示，引起失眠最常見的原因是壓力，民眾可藉由個人化的失眠治療改善睡眠。

失眠是不健康的生活指標，與身心健康環環相扣。書田診所精神科主任醫師陳家駒表示，失眠的表現方式包括難以入睡、睡睡醒醒、有睡像沒睡，睡眠品質不足以支撐白天活動，或是不符合正常睡眠生理參數等。

引起失眠的原因當中，最常見的就是壓力，其餘因素則包括睡前飲用提神飲料、生病（如：慢性病引起痛癢、憂鬱症等）或藥物副作用。陳家駒表示，長期失眠會引起生理、生化功能及自律神經、神經功能異常，或是代謝、修補、免疫功能異常等。日常生活能力下降，可能合併身心疾病發生，嚴重時恐導致過勞，甚至猝死。

陳家駒提醒民眾，一個星期出現2次以上的失眠症狀，或是每晚醒來超過2次，就應提高警覺，儘早就醫。民眾可藉由個人化失眠治療調整生活習慣、改善睡眠環境，醫師也將適時投以藥物治療，進而達到改善睡眠品質的效果。如經醫師判斷有用藥需求，切勿自行調整用量，或使用其它秘方，以免干擾用藥及睡眠，對身體造成傷害。

(中時 )