當地時間12月3日，美國眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》」，大陸學者認為，大陸政府首先應向國際社會澄清事實，其次，政府應祭出其他反制措施，例如「不可靠實體清單」。

陸媒《環球時報》引述中國人民大學國際關係學院副教授刁大明表示，切實的反制措施首先應是話語權層面的回應，就是說清楚事實到底是什麼樣，向國際社會有真實的表達是最重要的。而對於推動法案的政客，完全可以對他們進行一定的反制，包括一些惡意歪曲新疆事務的非政府組織、幕後黑手等。

「另外還可以考慮針對美國推出『不可靠實體清單』，將隨著美方法案起舞、且可替代性較強的企業列入其中。」刁大明表示，「美國的方式就是國內法凌駕於國際法之上，我們能不能研究設置自己的議程？這可能是個思考方向。」

此外，中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國認為，中方可以針對美方推出法案採取強硬措施，包括在必要的時候列出「不可靠實體清單」對美方一些參與推動法案的人員訪華、在華進行活動等方面進行嚴格的限制，「這些人不要自以為得逞，對中國進行抹黑，中國人也會記住你們的。」

中國社會科學院美國研究所研究員袁征則表示，在受到侵犯的時候，必須要及時給予回應，但手法上要選擇對自己傷害小的領域進行「精准打擊」，「最理想的狀態是：出手不一定很大，但要擊中對方的痛處。既能不傷到自己，又能有效遏制和傷害到對方，對對方產生殺傷力。」

針對「精准打擊」的方式，中國社科院美國問題專家呂祥建議，如果法案通過之後對中國造成了實際的損害，那麼中國可考慮對提出這些提案的議員所代表的州進行相應的制裁，「挖他們的票倉」。

(中時 )