中市政豐農產公司竄改有效日期大賣五穀雜糧黑心商品，廖姓老闆夫妻指示員工，一律打印黏貼上以出貨日為生產日，有效期限為1年後的虛偽標籤，甚至連長蟲、發霉等退貨，經整理重新包裝再上市，自2008年起8年內銷貨587噸，總金額高達5819萬元，銷售到大潤發、愛買及全聯等大賣場。台中地院依詐欺等罪判廖男徒刑6年、廖妻3年；10名員工1年12月不等，均緩刑，可上訴。

位於台中市大肚區的政豐農產公司，販售五穀雜糧、農產及南北貨，廖男為公司負責人，廖妻則擔任行政管理、帳務，並參與產品分裝。政豐並未實際生產、製造任何產品，向上游廠商進貨黑豆、薏仁、決明子、黑糯米等五穀雜糧後，再分裝出售。

各類五穀雜糧商品在進貨時，均已標示保存期限，但若包裝破損、產品逾期可能因變質而影響食用安全不得販賣，將減少產品過期、品質不良而無法販售或遭退貨。

政豐農產公司竄改標籤保存有效期限，大賣黑心商品。廖男自97年1月份起直接指示廖妻及員工，以機器打印機封口、打印或蓋用可調式日期章等方式製作虛偽標籤，一律以出貨日為出產日，並以1年後為有效期限，打印或黏貼於分裝商品。

檢調警獲報後，在105 年11月29日前往工廠展開搜索查獲，追查出政豐公司自2008年1月份至2016年11月間相關商品大潤發、愛買及全聯等大賣場，銷售總量高達出587公噸多，所得新台幣5819萬元。

經調查發現，政豐公司不僅竄改標商日期大賣黑心商品，甚至因長蟲及發霉等遭賣場退貨的瑕疵品，居然沒有直接銷毀，要求員工以肉眼判斷，發霉及長粉的丟棄、長蟲商品則過篩除蟲後再包裝出貨，且工廠內原料都是室溫通風保存，並無恆溫控制。據調查，大賣場退貨的瑕疵品有4萬多公斤，經整理重新包裝後再上市的黑心商品，竟高達有2萬多公斤。

法官函詢長庚林口長庚紀念醫院，函覆指出，雜糧作物常見的微生物污染為黴菌，如黃麴菌，此外可能伴有其他微生物污染。雜糧作物發霉或變質，有些肉眼可辨，但存在菌絲體或微生物，肉眼無法判斷，黃麴菌會產生黃麴毒素，具有肝毒性，長期暴露會引起慢性肝炎、肝硬化，使肝細胞變成癌細胞。

廖姓老闆否認有何詐欺取財、偽造文書，辯稱他是自主管理設定有效期限，雜糧類本無真正有效期限，產品重新包裝的材質可以延長保存狀態；廖妻則辯稱，她雖然知情，但並未參與。

(中時 )