4位北市議員一度被拒門外。（取自北市議員張斯綱臉書／陳俊雄台北傳真）

經過僵持後4位北市議員在日本時間下午2時12分左右獲准進入駐日代表處與謝長廷會談。（引自北市議員張斯綱臉書／陳俊雄台北傳真）

台北市議員李明賢、張斯綱、王欣儀、徐弘庭4日上午搭機前往日本後，立刻前往東京港區的台北駐日經濟文化代表處希望和駐日代表謝長廷見面，但平日業務時間場開大門的代表處卻在此時卻緊閉大門，李明賢等人一度遭拒於門外，最後這代表處同意讓4名議員進入駐日代表處與謝長廷見面，目前仍在閉門會談中。

今天原本謝長廷預計要和媒體茶敘，但因為4位北市議員到來卻臨時取消，李明賢表示，他們並不是來遞陳情書、抗議信，他特從台北帶著一頂帽子要給謝長廷，為大使「打氣加油」，卻被拒於門外，並不合理。

李明賢質疑，楊蕙如案爆發後，謝長廷有對前大阪代表處長蘇啟誠的家屬道歉交代嗎？楊蕙如被檢方查證出來的說詞與網軍說詞同口徑，網軍金源、金流是哪裡來，謝長廷都應該跟國人說清楚講明白，但他見到議員到來後卻立刻躲起來，連媒體茶敘也取消了。

李明賢認為，謝長廷是我國派駐日本的代表，也是國家的門面，這樣的優秀外交官卻連外就質疑都不敢面對，應該辭職負責。

張斯綱則指出，謝長廷以往從政都是直球對決，如今卻躲在高牆之後，不敢面對媒體，他認為負責任的政治人物，此時更應該面對媒體說清楚對大家質疑，況且本案在國內已經沸沸騰騰，更應該說明清楚。

徐弘庭則指出，謝長廷不管是在接受調查、負起政治責任或自清上，都欠中華民國一個公道。

經過4名議員與代表處的協商，最終在日本時間下午2時12分左右或準進入駐日代表處，目前仍與謝長廷閉門會談中。

(中時 )