FOCA福爾摩沙馬戲團，以台灣美麗寶島的驕傲所命名，結合傳統文化、 在地文化、街頭文化及劇場藝術，創造屬於台灣多樣化的當代馬戲藝術。（交通部觀光局提供／巫靜婷苗栗傳真）

FOCA福爾摩沙馬戲團，以台灣美麗寶島的驕傲所命名，結合傳統文化、 在地文化、街頭文化及劇場藝術，創造屬於台灣多樣化的當代馬戲藝術。（交通部觀光局提供／巫靜婷苗栗傳真）

FOCA福爾摩沙馬戲團，以台灣美麗寶島的驕傲所命名，結合傳統文化、 在地文化、街頭文化及劇場藝術，創造屬於台灣多樣化的當代馬戲藝術。（交通部觀光局提供／巫靜婷苗栗傳真）

FOCA福爾摩沙馬戲團，以台灣美麗寶島的驕傲所命名，結合傳統文化、 在地文化、街頭文化及劇場藝術，創造屬於台灣多樣化的當代馬戲藝術。（交通部觀光局提供／巫靜婷苗栗傳真）

交通部觀光局推動2019小鎮漫遊年舉辦系列活動，7日晚間7點將於苗栗苑裡山腳國小，邀請演出遍及4大洲、20餘國的「FOCA 福爾摩沙馬戲團」，演出《潘朵拉的盒子》，吸引遊客到小鎮旅遊，進而深度體驗小鎮的特色與文化，苗栗縣政府文觀局指出，演出為免費入場，開演前30分鐘還可拿限量小禮。

交通部觀光局為帶動小鎮深度旅遊風氣，並將在地特色行銷國際，自10月18日至 12月7日止，舉辦共10場的小鎮演出活動，最終場將於7日在山腳國小舉行，FOCA福爾摩沙馬戲團結合傳統、在地、街頭文化及劇場藝術，創造屬於台灣多樣化的當代馬戲藝術，包含特技、雜耍、舞蹈、戲劇等。

交通部觀光局指出，《潘朵拉的盒子》故事情節中描述著希臘神話中，潘朵拉開啟盒子後將災禍釋放出來，但盒內還保留了最後1種，就是「希望」，適合闔家一同觀賞；開演前30分鐘，還可以上台玩立體拼圖拿限量小禮。

觀光產業為國家重大新興產業之一，目前來台旅客中有8成是自由行旅客，而國旅市場中高達9成是自行規劃行程出遊，文觀局長林彥甫表示，遊客可搭配「擴大國旅秋冬遊」旅遊補助，順道到鄰近的三義、卓蘭、通霄、後龍等地旅遊，規畫2天1夜遊程豐富又充實。

相關活動詳情歡迎搜尋「苗栗縣政府文化觀光局」官方網站、「苗栗文化觀光旅遊網」或至facebook搜尋「小鎮遊戲趣」粉絲專頁。

(中時 )