志玲姊姊若增產報國，善化農會也會送上「麻上報喜」禮籃，獻上真摯的祝福。（劉秀芬攝）

善化農會12月7、8兩日將舉辦「麻上報喜」促銷活動，胡麻系列農產品9折、胡麻清油88折，光文糕每盒下殺至250元。（劉秀芬攝）

台南善化區是全國胡麻主要產地，胡麻油更被台南市政府選為志玲姊姊的嫁妝十二禮之一，再度打響善化胡麻產品知名度。善化農會4日宣布，為預祝志玲姊姊早生貴子，不管生男生女生幾胎，林志玲坐月子所需麻油統統由善化農會免費供應，讓她呷通海、呷免驚，好好補身體。

中國人重食補，產後坐月子吃麻油雞酒補身是傳統民間習俗，麻油不僅可當祝福新人賀禮，更是嬰兒滿月報喜之禮。善化農會4日推出「麻上報喜」禮籃，禮籃內裝有善化胡麻油製成的麻油飯、善化胡麻為內餡的光文糕、外媽圓、紅龜粿，象徵添子的喜悅、期許新生兒學業有成、人生步步高升之意。

善化農會理事長丁水明表示，為祝志玲姊姊早生貴子，善化農會將無限制免費提供麻油讓志玲姊姊坐月子時補身體，而且不管生男生女生幾胎，統統免費提供；此外，農會也會送上「麻上報喜」禮籃，獻上真摯的祝福。

目前正是台南胡麻收割季節，今年夏天雨下得久、氣候冷得晚，胡麻收成恐大減4成。為促銷台南優質胡麻產品，各農會舉辦胡麻季系列活動，善化農會胡麻季前兩周剛舉行熱鬧活動與折扣促銷，周末兩日創下140萬元營業額佳績。

為回饋民眾，善化農會12月7、8兩日將舉辦「麻上報喜」促銷活動，胡麻系列農產品9折優惠、胡麻清油88折，光文糕每盒也下殺至250元。

善化農會總幹事洪錦秀表示，善農胡麻油全部都是與在地農民契作的台南1號黑芝麻製成，遵循古法的初製好油，不管是家常料理或進補燉煮都非常適合，歡迎民眾把握機會選購。

(中時 )