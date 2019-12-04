台中市政府4日宣布台灣燈會官方網站正式上線，並搶先公布台灣燈會智慧導航APP，不僅可離線操作，同時提供語音輔助，帶給賞燈民眾最貼心的服務。（盧金足攝）

台中市研考會主委吳皇昇親自操作，展示燈會官網大眾運輸、停車場等交通訊。（盧金足攝）

台中市副市長楊瓊瓔說，2020台灣燈會是史上最長的燈會，台灣燈會智慧導航APP不僅有燈區地圖，還提供語音導航服務。（盧金足攝）

台中市府4日宣布台灣燈會官方網站正式上線，並搶先公布台灣燈會智慧導航APP，不僅可離線操作，同時提供語音輔助，帶給賞燈民眾最貼心的服務，未來官網、APP將配合燈會開展時程持續更新內容，市府預估台灣燈會橫跨耶誕節、元旦、農曆春節、元宵節四大節日的燈會，盼能吸引1800萬人，為台中拚燈會商機。

副市長楊瓊瓔說，2020台灣燈會是史上最長的燈會，台灣燈會智慧導航APP不僅有燈區地圖，還提供語音導航服務，告訴民眾亮麗燈區在哪裡，更展示附近美食、遊憩景點，讓民眾白天逛台中、晚上看花燈。

台中市政府研考會主委吳皇昇指出，台灣燈會官網瀏覽紀錄，民眾最關心的就是「交通資訊」和「展演活動資訊」，設計在首頁就能快捷點閱這兩項資訊，給民眾超直覺體驗。

吳皇昇也親自操作，展示燈會官網大眾運輸、停車場等交通訊資訊，以及全區地圖、各燈區、台中住宿旅遊資訊等諸多便民功能，讓民眾快速從「一指通導航」找到資訊。

燈會人潮眾多，動線導引顯得非常重要，除了官網，預計於12月16日上線的台灣燈會智慧導航APP，將展區配置及燈區運用進程式，導航功能不僅可離線操作，提供語音輔助。

此外，包括接駁站點、育嬰哺乳室、亮點燈座、洗手間位置、服務中心等都能輕鬆查詢，各家電信公司也在燈區強化訊號，確保APP使用順暢，盼透過完善的導航功能，讓民眾跟著APP抵達想去的地點。

2020台灣燈會官方網站啟動儀式，今日由副市長楊瓊瓔、副秘書長陳如昌，研考會主委吳皇昇共同點亮展區拚圖，觀旅局長林筱淇、地稅局長沈政安也到場見證，首波台灣燈會亮相，台中市做好迎接台灣燈會的最佳準備。

(中時 )