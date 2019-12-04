國勝豐工具機公司總經理黃裕達〔左二〕免費提供君毅中學硬體製造及指導。〔謝明俊攝〕

君毅中學成立虛擬儀控教室揭幕啟用儀式。〔謝明俊攝〕

全國機器人比賽冠軍張皓釣〔左一〕、林義豐〔中〕替苗栗縣副縣長解說機器人設計製造過程。〔謝明俊攝〕

竹南君毅中學資訊科成立機器人教學中心成立以來，拿下國內多項國家級機器人比賽冠軍，並有多名學生獲得保送國立科大，亮眼的成績已吸引AI廠商的注意，美國國家儀器公司就透過台灣代理商，捐贈圖形化程式儀控平台（Lab View）軟體，以及國勝豐工具機公司免費提供硬體製造與指導，提昇學校儀器自動控制教學能量，苗栗縣副縣長鄧桂菊受邀參加捐贈儀式，希望苗栗能成為AI重鎮。

私立君毅中學推動發展機器人教育不遺餘力，從積木式樂高套件(NXT到EV3)進階到Arduino晶片控制，到myRio智慧大型機器人製造，軟體也因應不同層級機器人功能，逐步更新更專業的Lab View軟體。這套軟體是由美國國家儀器公司所開發的圖形化程式編譯平台，早期是為了儀器自動控制所設計，至今轉變成為一種逐漸成熟的高階程式語言。

君毅中學的資訊科因表現優異，吸引來自新竹及苗栗本地的許多家長，紛紛將孩子送來就讀，使得今年資訊科一年級新生，整整增加一個班來容納有興趣學習AI科技的學生們，有參加機器人戰隊及教學班的學生家長，更成立家長後援會，有錢出錢，有力出力，全力支持學校機器人教學再提昇。

升級替換軟體表示君毅中學的機器人發展，將逐步從遊戲引導進階到以專業控制甚至解決日常生活問題為核心主軸，世界知名軟、硬體廠商看到君毅機器人團隊的努力主動相助，將使君毅中學的機器人發展如虎添翼。

由於機器人的製造需要許多硬體資源，國勝豐工具機公司免費提供本校硬體製造與指導，並捐贈機器人選手競賽所需要的相關零配件，學校特聘國勝豐總經理黃裕達先生為本校機器人團隊顧問，整合機器人實務教學與發展能量。

捐贈儀式3日上午在君毅中學舉行，苗栗縣副縣長鄧桂菊受邀到場觀禮，由君毅中學校長林慶旺代表受贈，隨後，校方安排參觀機器人教學中心，月前才奪下全國機器人大賽冠軍的資訊科2年級學生張皓鈞、林義豐，向鄧桂菊介紹機器人相關軟硬體設計製造過，讓鄧桂菊大為讚嘆，希望這些優秀人材能讓苗栗成為AI大縣。

(中時 )