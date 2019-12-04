「Ｑ版港湖女神」車輪餅，上頭印有高嘉瑜嘟嘴翻白眼的招牌表情，相當可愛。（游念育攝）

洪秀柱特地從台南北上為李彥秀輔選，李彥秀和侯冠群見到洪秀柱立刻熱情擁抱。（游念育攝）

湖光市場內的民眾見到柱姊相當激動，搶著拍照。（游念育攝）

選戰倒數37天，參選人拜票行程滿滿，台北市第四選區國民黨立委參選人李彥秀今早在前國民黨主席洪秀柱陪同下到湖光市場掃街拜票，鮮少和老婆一同現身的前議員侯冠群，也替老婆拉票、力拼連任；另一頭的民進黨立委參選人高嘉瑜也在今早推出競選小物「Ｑ版港湖女神」車輪餅，吸引選民目光，雙姝對決戰況激烈。

今早洪秀柱特地從台南北上為李彥秀輔選，兩人見面熱情擁抱，前往湖光市場掃街，現場民眾熱情，許多民眾見到柱姊相當激動，搶著拍照，過去港湖區藍營基本盤大於綠，但面對民進黨提名港湖區第一高票當選的市議員高嘉瑜，藍營選情告急；李彥秀政績穩健出色、高嘉瑜選舉方式有創意，兩人實力雄厚。

有「港湖女神」稱號的高嘉瑜跨級挑戰現任立委李彥秀，近日也勤跑基層，每天從早到晚都是滿滿的行程，更推出創意十足的競選小物「Ｑ版港湖女神」車輪餅，上頭印有高嘉瑜嘟嘴翻白眼的招牌表情，8日競選總部成立，也會在現場分送給支持者。

李彥秀說，柱姊能來幫忙輔選對選情很加分，非常感動，因她講話很有溫度，能接地氣，民眾非常喜歡她，對於選情相當樂觀；洪秀柱說，國會絕對不能少了李彥秀，這個選區的選情很緊張，所以特地北上加油打氣。

(中時 )