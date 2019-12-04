台中市定古蹟摘星山莊掛出400多盞彩繪紙燈籠，意外形成「燈籠海」，吸引許多打卡族前來拍照取景。（王文吉攝）

摘星山莊「燈籠海」沒有裝設燈具，配合該館晚間6點閉館，賞燈僅限白天。（王文吉攝）

迎接2020台灣燈會，台中市葫蘆墩文化中心推出燦亮燈海暖身，戶外綠池區布置紙燈裝置藝術，夜色映照水面，閃現璘璘波光。（葫蘆墩文化中心提供／王文吉台中傳真）

葫蘆墩文化中心於榕樹園區布置螢藍燈海，塑造火樹銀花、浪漫優雅的夜色美景。（葫蘆墩文化中心提供／王文吉台中傳真）

葫蘆墩文化中心於榕樹園區布置螢藍燈海，塑造火樹銀花、浪漫優雅的夜色美景。（葫蘆墩文化中心提供／王文吉台中傳真）

「燈燈」相連到天邊！台中市定古蹟摘星山莊日前舉辦假日限定的彩繪小燈籠活動，最近將400多盞七彩燈籠懸掛在右外護龍，意外形成燈籠海，吸引許多打卡族前來拍照取景。館長黃信彰表示，摘星燈籠海規模不比鹿港藝術村，因為沒有裝設燈具，賞燈僅限白天。

錯過鹿港桂花巷燈籠海，摘星山莊也有繽紛燈籠高高掛，右外護龍最近懸掛400多個七彩紙燈籠，主題有王母娘娘、蟠桃及摘星一景等，還有人將古蹟磚雕「麻姑獻壽」入畫。天氣好時，雲開燈現，400多盞色彩繽紛的紙燈籠與藍天白雲背景相互映襯，更添童趣。

黃信彰表示，紙燈籠是7、8月配合八八蟠桃聖會，由谷關大道院免費提供白色紙燈籠、畫具及壓克力原料，舉辦假日限定的彩繪燈籠活動。當時4周12場次，共收到近700多個燈籠，於谷關大道院展出，八八蟠桃盛會結束後，移至摘星山莊續展，部份作品因移動折損。

黃信彰說，紙燈籠在彩繪前上了一層防水漆底漆，並使用壓克力原料繪製，雖具防水功能，但在戶外展出，難免日曬雨淋，無法確定燈籠海展期，且沒有裝設燈具，配合該館晚間6點閉館，賞燈僅限白天。

迎接2020台灣燈會在台中，葫蘆墩文化中心演奏廳外牆以巨幅掛圖及燈海裝置藝術，妝點成一片燦亮華光。主任林長源表示，為配合2020年台灣燈會璀璨台中及森林奇幻境地的風格元素，於戶外綠池區布置紙燈裝置藝術，夜色映影水面，閃現璘璘波光，榕樹園區呈現螢藍燈海，塑造火樹銀花、浪漫優雅的景觀。

(中時 )