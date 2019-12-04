李泰煥貼出歌曲哀悼車璌河。（圖／翻攝自leetaehwan0221 IG）

繼雪莉、具荷拉過世後，韓國演藝圈又送走一位藝人，27歲男星車璌河（차인하，又譯車仁河）昨(3日)在家中被經紀人發現身亡。今警方公開初步調查結果，透露現場未發現遺書，也無他殺嫌疑，因車璌河長期受憂鬱症所苦，且有過自殺傾向，警方最後可能以因憂鬱症輕生方向結案。

車璌河出道兩年，過去是演員團體「Surprise U」成員，曾演出《你也是人類嗎》、《先熱情地打掃吧》等，最近則是參與安宰賢主演新劇《有瑕疵的人們》，飾演女主角吳漣序的二哥。而他前天才在IG曬照，提醒粉絲注意溫差不要感冒，突傳死訊令不少人相當驚訝。

和車璌河同公司、曾演出《金秘書為何那樣》的男星李泰煥昨貼出金允兒歌曲〈Going Home〉，歌詞唱道：「現在希望能脫下包袱，變得幸福，我會懇切替你祈禱」，其他網友則說：「Be strong」、「RIP」、「Stay strong you're not alone」。

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(中時電子報)